Bitcoin door grens van 34.000 dollar

Omstreeks 08.30 uur (Nederlandse tijd) was de bitcoin 34.696 dollar waard. Dat is 17 procent meer dan een etmaal geleden, zo meldt de site voor cryptokoersen Coinmarketcap. De ethereum, de op één na populairste munt die via blockchaintechnologie kan worden verhandeld, won bijna 8 procent aan waarde.

De waarde van de bitcoin steeg eind 2020 razendsnel. Een aantal gevestigde beleggers steekt geld in cryptomunten. Daardoor raken ze beetje bij beetje het imago van zeer speculatieve investering of speeltje voor techfans kwijt. Daarnaast wint het idee terrein dat cryptomunten waardevast blijven nu centrale banken massaal geld bijdrukken om de coronacrisis te bestrijden.

Witwassen

Digitale valuta’s als de bitcoin worden ook met argusogen bekeken omdat ze veel gebruikt worden voor witwassen. Om dit tegen te gaan, is onder andere De Nederlandsche Bank vorig jaar begonnen met toezicht op bedrijven die cryptodiensten aanbieden.

Kenners houden er rekening mee dat de opmars van de bitcoin nog wel even aanhoudt. Tegelijkertijd is er voorzichtigheid geboden. Doordat nog maar relatief weinig beleggers in bitcoins handelen, liggen veel hevigere koersschommelingen op de loer dan bijvoorbeeld bij traditionele valuta’s het geval is.