‘Man opgepakt op landgoed keizerlijke familie Japan’

De Japanse autoriteiten hebben in Tokio een man opgepakt op het landgoed waar leden wonen van de keizerlijke familie. De Keizerlijke Garde betrapte de 29-jarige indringer in de buurt van de residentie van prinses Yuriko, berichten Japanse media. ‘Ik wilde leden van de keizerlijke familie ontmoeten”, zou hij later tegen de politie hebben gezegd.

De man zou volgens een nieuwszender binnen zijn gekomen via een toegangspoort waar net op dat moment geen bewaking was. Hij bracht naar verluidt zo’n twee uur door op het doorgaans zwaarbewaakte Akasaka-landgoed. Het is onduidelijk of hij daar ook leden van de keizerlijke familie tegen het lijf is gelopen. De lokale politie wilde niet reageren.

Het is niet de eerste keer dat de keizerlijke familie te maken krijgt met indringers. De autoriteiten arresteerden afgelopen mei een man bij het keizerlijk paleis in de hoofdstad. Hij had zwemmend de gracht overgestoken en was daarna over een muur geklommen. In 2008 had een naakte Brit dat ook al eens geprobeerd.