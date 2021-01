Republikeinse senatoren willen zege Biden dwarsbomen

Het Congres, dat bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, moet woensdag de stemmen van het kiescollege tellen. Daarna wordt vastgesteld dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Dit is normaal gesproken een formaliteit, maar senator Ted Cruz uit Texas, die de groep Republikeinen aanvoert, zei dat ze moeilijk gaan doen over de kiesmannen die Biden achter zich heeft gekregen in de zogeheten swing states. Dit zijn staten waar het er meestal om spant wie er wint.

In deze staten zou dan een onderzoek van tien dagen moeten volgen dat moet uitwijzen of de verkiezingen er wel eerlijk zijn gelopen. President Trump weigert zich neer te leggen bij zijn nederlaag. Volgens hem is er gefraudeerd bij de verkiezingen, maar dat heeft hij nog nooit kunnen bewijzen.

Meerdere Republikeinse senatoren raden hun partijgenoten af om de zitting van het Congres op te houden met bezwaren die vrijwel zeker kansloos zijn. De Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat Mitch McConnell heeft al erkend dat Biden de verkiezingen heeft gewonnen. Hij heeft er bij zijn partijgenoten op aangedrongen zich niet te verzetten tegen de goedkeuring van de verkiezingsuitslag.

De Republikeinse senator Mitt Romney hekelde de actie van zijn partijgenoten. ‘Deze ongehoorde truc om de kiesmannen af te wijzen zou de politieke ambities van sommigen kunnen versterken. Maar het brengt onze democratie ernstig in gevaar”, zei de senator uit de staat Utah. ‘Meer Amerikanen dan ooit tevoren hebben deelgenomen aan deze verkiezingen en zij hebben hun keuze gemaakt.’

Zijn partijgenoot Pat Toomey uit de staat Pennsylvania, een van de staten waarvan president Trump de uitslag betwist, zei dat beschuldigingen van fraude door het verliezende kamp het verwerpen van de verkiezingsuitslag niet kunnen rechtvaardigen. Volgens de senator, die al had aangekondigd dat hij niet streeft naar herverkiezing in 2022, ondermijnen de acties van Cruz, senator Josh Hawley en anderen het recht van Amerikanen om hun eigen leiders te kiezen.