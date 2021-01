EU bezorgd over omstandigheden dakloze migranten in Bosnië

De Europese Unie is bezorgd over de leefomstandigheden van honderden dakloze migranten in Bosnië. De Europese gezant in het land, Johann Sattler, noemt de situatie van de migranten in het land dat grenst aan de Europese Unie ‘compleet onacceptabel”.

De migranten hebben in de vrieskou en in regenachtig weer geen dak boven hun hoofd, sinds hun kamp in de buurt van de stad Bihac in het noordwesten van Bosnië en Herzegovina vorige maand is afgebrand.

‘De levens en de primaire leefomstandigheden van honderden mensen zijn ernstig in gevaar”, zei Sattler na overleg met de Bosnische minister van Veiligheid Selmo Cikotic samen met de ambassadeurs van Duitsland, Italië en Oostenrijk. Het doel van de ontmoeting was om een snelle oplossing te vinden voor de ernstige situatie waarin de migranten zich bevinden. ‘De situatie van de mensen is onacceptabel.’

In Bosnië bevinden zich zo’n 8500 migranten die willen doorreizen naar landen in de Europese Unie. Het opvangkamp voor migranten in Lipa brandde af op 23 december. Er vielen geen gewonden maar de infrastructuur van het kamp was volledig verwoest. De Bosnische autoriteiten konden ook geen nieuwe locatie vinden om de migranten onder te brengen.

Volgens de politie was er opzettelijk brandgesticht in het kamp omdat de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties, die het kamp ‘runde’, zich had teruggetrokken. De organisatie was vertrokken omdat het kamp, waar geen elektriciteit of stromend water was, niet geschikt zou zijn voor het opvangen van mensen in de koude wintermaanden.

De Europese Commissie die zorgt voor de financiering van verschillende migrantenkampen in Bosnië, heeft opgeroepen dat er een nieuw opvangplek zou moeten worden geopend in Bihac. Lokale en regionale autoriteiten verzetten zich daar echter tegen. Zo is eerder een opvanglocatie in een verlaten fabriek in oktober onder druk van lokale bewoners gesloten.

De Bosnische regering heeft het leger tenten laten opzetten op de plek van het kamp, maar de migranten willen die niet gebruiken. Uit protest hebben zij ook het voedsel dat afgelopen vrijdag en zaterdag is uitgedeeld door het Rode Kruis en een lokale hulporganisatie geweigerd.