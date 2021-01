EU bezorgd over omstandigheden dakloze migranten in Bosnië

De Europese Unie is bezorgd over de leefomstandigheden van honderden dakloze migranten in Bosnië. De Europese gezant in het land, Johann Sattler, noemt de situatie van de migranten in het land dat grenst aan de Europese Unie ‘compleet onacceptabel”.

De migranten hebben in de vrieskou en in regenachtig weer geen dak boven hun hoofd, sinds hun kamp in de buurt van de stad Bihac in het noordwesten van Bosnië en Herzegovina vorige maand is afgebrand.

‘De levens en de primaire leefomstandigheden van honderden mensen zijn ernstig in gevaar”, zei Sattler na overleg met de Bosnische minister van Veiligheid Selmo Cikotic samen met de ambassadeurs van Duitsland, Italië en Oostenrijk. Het doel van de ontmoeting was om een snelle oplossing te vinden voor de ernstige situatie waarin de migranten zich bevinden. ‘De situatie van de mensen is onacceptabel.’

In Bosnië bevinden zich zo’n 8500 migranten die willen doorreizen naar landen in de Europese Unie.