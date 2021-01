GGD Zuid-Holland Zuid start paar dagen eerder met vaccineren

De GGD Zuid-Holland Zuid start een paar dagen eerder met het vaccineren van zorgpersoneel in de sporthal Deetos in Dordrecht. Volgens de GGDZHZ verloopt de voorbereiding zo voorspoedig dat besloten is om op 15 januari in plaats van 18 januari te beginnen.

De GGDZHZ is een van de 25 priklocaties waar zorgmedewerkers kunnen worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Zaterdag werd bekendgemaakt dat mensen die in de acute zorg werken zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken, maar ook om bijvoorbeeld ambulancepersoneel.

Zorgmedewerkers worden vanaf 4 januari via hun eigen werkgever uitgenodigd een afspraak te maken voor de vaccinatie door de GGD. Zij kunnen via een landelijk telefoonnummer een afspraak maken. Het landelijk callcenter zal de eerste afspraken inplannen op 15 januari. Zorgmedewerkers kunnen zelf kiezen in welke regio zij zich wil laten vaccineren, maar nog niet in alle regio’s wordt voor of op 15 januari van start gegaan met het vaccineren.

Het vaccin wordt volgens de GGD twee keer toegediend met een tussenpauze van 21 dagen. Dat betekent dat zorgprofessionals die zich aanmelden, in de periode van vaccinatieweek 1 tot en met 3 de eerste vaccinatieprik toegediend krijgen. In vaccinatieweek 4 tot en met 6 ontvangen zij de tweede prik.

De eerste cyclus eindigt, door de eerdere start, op 26 februari. Op die datum hebben alle zorgmedewerkers in de regio ZHZ twee vaccinaties gekregen.