FNV wil onderzoek naar ‘schokkend’ incident in gevangenis

Vakbond FNV wil een onderzoek naar een incident in de penitentiaire inrichting in Nieuwegein waarbij vrijdag twee bewakers ernstig gewond raakten. Dat heeft Yntse Koenen, bestuurder FNV-Justitie en Veiligheid bevestigd naar aanleiding van een bericht van het AD. Volgens de vakbond heeft een gevangene hete olie over een bewaker gegooid en hij stak een andere bewaker met een scherp voorwerp. Beide bewakers moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.

Koenen noemt het incident schokkend. Volgens hem gaat het om een tbs-gedetineerde. ‘Voor ons is het nu belangrijk dat de onderste steen boven komt. Want hoe kan dit nu gebeuren? We weten dat in Nieuwegein het ziekteverzuim erg hoog is, ver boven het landelijke gemiddelde van 10 procent. Hoe kan het dat deze gevangene daar zijn straf kan uitzitten en hoe kan het dat een gevangene tot zulke dingen in staat is. Is er personeel ingezet dat niet direct ervaren is. Dat zijn vragen die wij beantwoord willen zien.’

Volgens Koenen is het ook belangrijk dat er aangifte wordt gedaan en dat het OM er dan ook echt iets mee gaat doen. ‘Er moet goede nazorg voor deze mensen komen en er moet aangifte worden gedaan, waar door het OM een vervolg aan moet worden gegeven. Anders is het personeel straks niet veilig meer.’