Ziekenhuizen blij met snellere vaccinatie

‘Afgelopen donderdag op oudejaarsavond schreef NVZ-voorzitter Ad Melkert, in een brief aan het kabinet en de Kamer al, dat dit topprioriteit moet hebben. Die prioriteit is er nu”, aldus de woordvoerder van de NVZ. ‘Zonder daar triomfantelijk over te zijn is het fantastisch nieuws. Want waar we zorgen over hebben is dat het aantal Covid-patiënten toeneemt terwijl er steeds meer uitval is van personeel door ziekmeldingen of personeel dat thuis moet blijven om op de uitslag van een test te wachten. Dat raakt de zorg voor patiënten en legt een grote druk op ziekenhuisprofessionals. Ziekenhuizen zijn er klaar voor om te starten met vaccineren van de aangewezen groep.’

De zorgministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark meldden zaterdag dat mensen die in de acute zorg werken zo snel mogelijk worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het gaat om verpleegkundigen en artsen die op de intensive care, spoedeisende hulp of corona-afdeling werken, maar ook om bijvoorbeeld ambulancepersoneel. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) komt zo snel mogelijk met een plan van aanpak, aldus de ministers.