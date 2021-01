Bangkok sluit discotheken en massagesalons vanwege coronagolf

De autoriteiten in Bangkok hebben besloten dat de bars, discotheken, restaurants en massagesalons voorlopig moeten sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ook is de verkoop van alcohol komende tijd verboden in de Thaise hoofdstad. Tot november bleef het Zuidoost-Aziatische land relatief gespaard door de pandemie, maar sindsdien is het totale aantal besmettingsgevallen in korte tijd bijna verdubbeld.

Thailand was begin vorig jaar het eerste land buiten China waar een besmettingsgeval met het dodelijke longvirus werd vastgesteld. Tot november bleef het er door vroegtijdig ingrijpen bij slechts iets meer dan 4000 besmettingen en een officieel dodental van ongeveer zestig.

Een infectiehaard bij ‘s lands grootste vis- en zeevruchtenmarkt leidde vorige maand echter tot een forse toename van het aantal besmettingen. Die zijn in 53 van de 77 Thaise provincies vastgesteld. Zaterdag steeg het totale aantal besmettingen er tot boven de 7.300.

Gedeeltelijke lockdown

In het dichtbevolkte Bangkok, waar tot dusver zo’n 2600 gevallen zijn ontdekt, besloten de autoriteiten daarom onlangs om snel tot actie over te gaan en een gedeeltelijke lockdown af te kondigen. Vanaf zaterdag is die van kracht.

Niet alleen de bars, nachtclubs, boksarena’s en clubs voor hanengevechten zijn als gevolg daarvan gesloten, maar ook de schoonheidssalons, sportscholen en de massagesalons in de miljoenenstad. Daarnaast kondigden de autoriteiten vrijdag aan dat de scholen voor twee weken dicht moeten.

Een pakket landelijke maatregelen gaat in Thailand op maandag in en is tot begin februari van kracht, waarmee ondernemers nog twee dagen is gegeven om zich voor te bereiden