Illegale rave in Frankrijk na twee nachten beëindigd

Een illegale rave waar zo’n 2500 mensen op af waren gekomen in Frankrijk, loopt ten einde. De autoriteiten bevestigden zaterdag dat de muziek na twee nachten is uitgezet. Feestgangers begonnen al in de vroege ochtend te vertrekken.

Het enorme dansfeest begon op oudejaarsavond in loodsen in Lieuron, ten zuiden van Rennes. Het houden van dergelijke massabijeenkomsten is eigenlijk verboden vanwege de coronacrisis. De politie probeerde de rave te beëindigen, maar kreeg het aan de stok met feestgangers. Die gooiden volgens de autoriteiten met flessen en stenen. Ook zou een auto in brand zijn gestoken.

Ook vanuit het buitenland waren mensen afgekomen op het dansfeest. Er liepen volgens aanwezigen onder meer Spanjaarden en Britten rond. De politie besloot volgens getuigen uiteindelijk om de omgeving af te zetten. Zo kon worden voorkomen dat nog meer feestgangers naar het verboden evenement zouden komen.

Onderzoek ingesteld

Het lukte volgens minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin uiteindelijk om het feest zonder verder geweld te beëindigen. Honderden vertrekkende mensen kregen boetes opgelegd, onder meer voor het negeren van de avondklok, het bijwonen van een illegaal feest en het niet dragen van mondkapjes.

De organisatoren van de rave krijgen justitie mogelijk nog achter zich aan. Aanklagers hebben een onderzoek ingesteld naar de organisatie van het feest en het geweld tegen de hulpdiensten.