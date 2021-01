‘Kwart afval containerramp MSC Zoe nog niet opgeruimd’

Twee jaar nadat 342 containers overboord sloegen van het containerschip MSC Zoe, ligt een kwart van de troep nog altijd in de Noordzee. In de nacht van 1 op 2 januari belandde in zwaar weer 3,2 miljoen kilo afval in zowel de Noordzee als de Waddenzee. Dat moet zo snel mogelijk worden opgeruimd, zegt Ewout van Galen van Stichting De Noordzee. ‘Ook het onzichtbare afval in zee is schadelijk.’

Om de aandacht te vestigen op de nog altijd ronddrijvende rommel uit de containers heeft Stichting De Noordzee de foto ‘Zou jij helpen als het kon?’ gepresenteerd. Daarop is een man te zien met een afvalgrijper en een vuilniszak bij de branding, die tuurt over de Noordzee. De foto symboliseert dat de overheid in november 2019 is gestopt met het opruimen van het afval, dat onder meer op de Waddeneilanden aanspoelde.

‘We zijn blij met de moeite die is gedaan en de 2,4 miljoen kilo afval die uit zee is gehaald,’ aldus Van Galen. ‘Maar het kan niet zo zijn dat nu alleen het afval wordt opgeruimd dat toevallig aanspoelt of in een vissersnet belandt. Dat laatste levert zelfs gevaarlijke situaties op. En plastic afval vergaat niet, dus dit probleem verdwijnt niet vanzelf.’

‘Naast het voorkomen van nieuwe containerrampen wil Stichting De Noordzee dat het hoofdstuk ‘containerramp MSC Zoe’ netjes wordt afgesloten. En dat betekent: al het afval uit zee”, zegt Van Galen.