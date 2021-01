‘AstraZeneca wil VK wekelijks 2 miljoen vaccins leveren’

AstraZeneca verwacht volgende week twee miljoen doses te kunnen leveren, meldde The Times op basis van een anonieme bron van het team achter het vaccin. ‘Het plan is om dan snel op te schalen en vanaf de derde week van januari moeten we op een levering van twee miljoen doses per week zitten”, zei de bron aan de krant. De vaccinontwikkelaars hebben niet op het nieuws gereageerd.

Premier Boris Johnson heeft 100 miljoen doses van het vaccin besteld voor het Verenigd Koninkrijk. De farmaceut zegt in het eerste kwartaal voor miljoenen doses te kunnen zorgen.