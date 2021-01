Britse noodziekenhuizen weer in gebruik genomen

Noodziekenhuizen verspreid over Engeland worden weer in gebruik genomen om het groeiend aantal coronapatiënten te kunnen opvangen. Met name in Londen staat de zorg onder druk.

In het Verenigd Koninkrijk werden de afgelopen vier dagen zeker 50.000 nieuwe coronabesmettingen per dag geregistreerd. Dat aantal ligt deels zo hoog door de nieuwe virusvariant die veel besmettelijker is.

Zorgpersoneel waarschuwt dat het de uitbraak bijna niet meer aankan, zeker nu ook veel collega’s ziek zijn of in quarantaine zitten. Er is een tekort aan ziekenhuisbedden, waardoor verpleegkundigen patiënten in ambulances hebben moeten behandelen. In een e-mail aan het personeel van het Royal London Hospital werd al gezegd dat het ziekenhuis werkt in een ‘medische rampmodus”.

Voldoende personeel

Een woordvoerder van de Britse gezondheidsdienst NHS zegt dat er voorbereidingen worden getroffen om het Nightingale-noodziekenhuis in Londen te heropenen. Daar gaat zorgpersoneel aan de slag, gesteund door het leger en vrijwilligers als dat nodig mocht zijn. De vakbond voor verpleegkundigen vraagt zich af of er wel genoeg personeel beschikbaar is om in het ziekenhuis te werken, meldt de BBC.

De noodziekenhuizen werden in maart en april met de hulp van het leger gebouwd. Zo werd de druk verlicht op ziekenhuizen tijdens de eerste golf.