‘Britse variant’ van coronavirus duikt op in Friesland

In Friesland is voor het eerst de ‘Britse variant’ van het coronavirus geconstateerd. De besmetting kwam aan het licht via een steekproef, meldt de GGD Fryslân vrijdag.

De ‘Britse variant’, zo genoemd omdat de mutatie voor het eerst in Groot-Brittannië is vastgesteld, is besmettelijker dan andere versies van het coronavirus, maar lijkt niet ziekmakender.

De GGD doet bron- en contactonderzoek bij de persoon om te achterhalen of er een mogelijke link is met de andere besmettingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Donderdag meldde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer dat bij vijftien mensen in Nederland de Britse coronavirusvariant is aangetroffen.

In de regio Rotterdam zijn negen gevallen in verband gebracht met een basisschool. In de regio Amsterdam zijn vijf gevallen van het Britse virus aangetroffen. Het ziekenhuis Amsterdam UMC meldde op de eigen website dat het vier verpleegkundigen betreft. In de regio Nijmegen is het virus aangetroffen bij een reiziger die terugkwam uit Engeland.