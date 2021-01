Vuurwerkbranche waarschuwt voor ‘ongenuanceerde conclusies’

Vuurwerkondernemers, verenigd in de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), zijn blij dat de jaarwisseling met relatief weinig letsels is verlopen. Ondanks het tijdelijke vuurwerkverbod is landelijk veel siervuurwerk gezien, en dit heeft weinig tot geen problemen opgeleverd, stelt de BPN. ‘Laten we voorkomen dat we op basis van de afgelopen uitzonderlijke jaarwisseling ongenuanceerde conclusies trekken over de manier waarop we in toekomst onze jaarwisselingen gaan vieren.’