Israël stevent af op miljoen inentingen tegen coronavirus

Israël zou donderdag ruim 153.000 mensen hebben ingeënt. Meer dan 40 procent van de 60-plussers heeft al een eerste prik gehad. Er volgt later nog een tweede inenting met het Pfizer-vaccin, dat ook in de Europese Unie wordt gebruikt. Nederland begint als laatste EU-land begin januari met het inenten van burgers.

De Israëlische vaccinatiecampagne, die minder dan twee weken geleden begon, trekt internationaal de aandacht. De Duitse krant Bild schreef onlangs over een inentingsrecord. ‘Waarom Israël veel sneller vaccineert dan wij”, luidde de kop boven het bericht. In sommige Europese landen klinkt ondertussen juist kritiek omdat het vaccineren te traag op gang zou komen, waaronder in Nederland.