Nieuwe coronavariant misschien al sinds oktober in de VS

De nieuwe coronavariant, die voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk is aangetroffen, gaat misschien al sinds oktober in de Verenigde Staten rond. Uit nieuw onderzoek naar zeker 2 miljoen positieve coronatesten blijkt dat de zeer besmettelijke variant wellicht al wijdverspreid is in de VS, schrijft de Britse krant The Guardian.

Deze week werd de variant in de VS ontdekt, in de staten Colorado en Californië. Daarom onderzochten wetenschappers in Californië hoe wijdverspreid het virus is door 2 miljoen positieve coronatesten van de afgelopen maanden te analyseren. In een klein deel van de testen werden uit besmettingen vanaf oktober dezelfde soort mutaties ontdekt als in de Britse variant.

Onderzoek om te bevestigen of de variant in de VS ook dezelfde is als de zogenaamde B.1.1.7-variant uit het Verenigd Koninkrijk is nog gaande. Toch leidden de resultaten al tot de vraag of de oorsprong van de virusvariant misschien wel in de VS of een ander land ligt en niet in het Verenigd Koninkrijk.

Het Verenigd Koninkrijk bracht op 14 december naar buiten een gemuteerde coronavariant te hebben aangetroffen, die aanzienlijk besmettelijker kan zijn. Verschillende landen legden vluchten en verkeer naar het Verenigd Koninkrijk stil om de verspreiding van de variant tegen te gaan. Het virus is al opgedoken in zeventien landen.