Soldier On was meest gedraaide nummer van Nederlandse bodem

Het nummer Soldier On van DI-RECT was in 2020 het meest gedraaide nummer van eigen bodem op de Nederlandse radio. Op alle landelijke radiozenders kwam het nummer meer dan 4270 keer voorbij, blijkt uit gegevens van SoundAware. Daarmee staat het op de tweede plek in de Airplay Top 20 van het afgelopen jaar.

Alleen Blinding Lights van The Weeknd werd vaker afgespeeld, bijna 5880 keer. De megahit deed het afgelopen jaar ook al goed in de Top 2000, waar het met een 98e plaats direct een plek in de top 100 bemachtigde. Soldier On was de hoogste nieuwe binnenkomer in de 'lijst der lijsten', DI-RECT kwam binnen op de twaalfde plek.

In de Airplay Top 20 staan in totaal zeven liedjes van Nederlandse bodem, met nummers van Martin Garrix, Davina Michelle, Duncan Laurence en Lost Frequencies met Zonderling en Kelvin Jones. De enige Nederlandstalige hit in de lijst is Het is al laat toch van Racoon.

Ondanks dat The Weeknd het meest afgespeelde nummer in de lijst in handen heeft, was hij niet de meest afgespeelde artiest op de Nederlandse radio. Die eer was voor Dua Lipa. De Britse zangeres kwam in totaal meer dan 13.600 keer voorbij. Martin Garrix was met bijna 12.000 plays de meest gedraaide Nederlandse artiest.