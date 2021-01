Tesla gaat op prijs de concurrentie aan met rivalen in China

Automaker Tesla gaat onder meer op prijs de concurrentie aan met rivalen op de belangrijke Chinese automarkt. De automaker begint later deze maand met de leveringen van zijn nieuw SUV vanuit de fabriek in Shanghai. De prijs van het voertuig is lager dan de sportieve terreinwagens van veel concurrenten.

Tesla hangt in China een vanafprijs aan de Model Y-SUV van 339.000 yuan, omgerekend bijna 43.000 euro, zo meldde Tesla China. Volgens Tesla-baas Elon Musk heeft de auto de potentie om de verkopen van alle andere Tesla’s te overtreffen.

Tesla lanceerde ook een gewijzigde Model 3 sedan. Deze is te koop voor een vanafprijs van 249.900 yuan, waarbij nog geen rekening is gehouden met eventuele subsidies. De Model 3 komt in aanmerking voor Chinese subsidies voor elektrische rijden. De Model Y komt niet in aanmerking voor subsidie.

Belangrijkste markt

China is na de Verenigde Staten de belangrijkste markt voor Tesla. Afgelopen jaar verkocht de automaker in het land een totaal van 120.000 voertuigen. De automaker is ook nog steeds bezig zijn productie in Shanghai op te voeren. Evengoed zijn rivalen bezig met een inhaalslag.

Daarbij krijgt Tesla ook te maken met concurrentie van lokale automakers als Nio, Xpeng en Li Auto. Zij genieten de steun van de overheidsinstellingen en internetreuzen. Daarbij winnen de voertuigen aan populariteit. De elektrische SUV van Nio is vanaf 368.000 yuan te koop.