Rotterdam en Houten beginnen ook op 8 januari met vaccineren

De GGD Utrecht gaat inenten in het evenementencomplex Expo Houten. De GGD Rotterdam-Rijnmond gaat vaccineren op Rotterdam The Hague Airport. Op de andere 22 priklocaties verspreid over het land begint de inenting vanaf 18 januari. De ‘eerste prik’ zal gezet worden in Veghel, door de GGD Hart voor Brabant in een voormalig distributiecentrum van een supermarkt.

BioNtech-Pfizer levert de vaccins, genoeg om 225.000 zorgmedewerkers twee keer te prikken.