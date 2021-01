Politie Brussel honderden keren in actie tijdens jaarwisseling

De politie in de Belgische hoofdstad Brussel heeft tijdens de jaarwisseling honderden keren in actie moeten komen. Ondanks een avondklok en het vuurwerkverbod moest volgens de krant De Standaard 528 keer worden ingegrepen. Agenten rukten onder meer uit voor voertuigbranden, illegale feesten en omdat vuurwerk werd afgestoken.

De politie had voorafgaande aan de jaarwisseling benadrukt goed voorbereid te zijn. Het kwam de afgelopen jaren herhaaldelijk tot ongeregeldheden rond de jaarwisseling. ‘We zullen snel en beslissend optreden bij rellen. We gaan geen kat-en-muisspelletjes met de politie tolereren”, beloofde korpschef Jurgen De Landsheer eerder tegenover de krant.

Agenten hebben uiteindelijk 209 mensen tijdelijk opgepakt voor uiteenlopende overtredingen. 84 mensen zijn op de bon geslingerd omdat ze de avondklok negeerden en nog eens 55 personen voor het overtreden van het samenscholingsverbod. De politie moest ook zes feestjes stilleggen. Daar waren tussen de 5 en 15 mensen aanwezig.

Ook mensen die zich niet aan het vuurwerkverbod hielden, leverden de politie extra werk op. Er moest tientallen keren worden ingegrepen. Daarnaast moesten ook bussen, trams en andere voertuigen het ontgelden. Zo zijn alleen tussen 18.00 uur en middernacht zeker twintig auto’s en twee scooters in brand gestoken. Later in de nacht volgden nog meer meldingen over brandstichting.