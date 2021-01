Oogarts De Faber gesterkt in overtuiging permanent vuurwerkverbod

Zijn ‘rustigste jaarwisseling in 34 jaar bij Het Oogziekenhuis’ sterkt oogarts Tjeerd de Faber in zijn overtuiging dat het vuurwerkverbod een permanent karakter moet krijgen.

‘Gelukkig hebben we het door het vuurwerkverbod eindelijk rustig gehad tijdens de jaarwisseling. Een hoop mensen is leed bespaard gebleven. In de 34 jaar dat ik bij Het Oogziekenhuis werk, heb ik dit lage aantal slachtoffers tijdens de nieuwjaarsnacht niet meegemaakt.”, aldus De Faber, oogarts in Het Oogziekenhuis Rotterdam en vuurwerkwoordvoerder van Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Bij dit gezelschap zijn alle in Nederland werkzame oogartsen aangesloten zijn.

Tijdens de jaarwisseling is slechts één vuurwerkslachtoffer met oogletsel bij Het Oogziekenhuis Rotterdam binnengebracht. Vorig jaar waren dat er achttien. Verder zijn twee patiënten behandeld wegens letsel door carbidschieten. Geen van deze patiënten hoeft te worden geopereerd. Op nieuwjaarsdag wordt nog wel een patiënt uit een ander ziekenhuis bij Het Oogziekenhuis geopereerd.

Het Oogziekenhuis zegt niet uit te sluiten dat nog meer slachtoffers uit andere regio’s worden opgenomen, ‘maar het is erg onwaarschijnlijk dat dit grote aantallen betreft”.

Het Oogziekenhuis en het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap onderstrepen ook dit jaar hun pleidooi voor een permanent verbod op consumentenvuurwerk, ‘gezien het hoge aantal vuurwerkslachtoffers dat ieder jaar weer ontstaat”. Zij pleiten voor jaarlijks professionele vuurwerkshows. Een gezamenlijk manifest tegen consumentenvuurwerk is ondertekend door meer dan 650.000 particulieren en organisaties.

De oogartsen registeren deze jaarwisseling voor de dertiende maal het aantal en de ernst van oogletsels veroorzaakt door zelf afgestoken vuurwerk. De laatste twaalf jaar zagen de oogartsen in totaal 2.517 patiënten met 3.123 beschadigde ogen: 1.092 ogen liepen blijvende schade op, 202 ogen werden blind waarvan er 81 niet meer te redden waren en zijn verwijderd.