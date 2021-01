‘Crowdfunding in coronajaar 2020 iets minder populair’

Met crowdfunding is vorig jaar 417 miljoen euro opgehaald. Dat is iets minder dan de opbrengsten van 2019 toen de teller stokte op 424 miljoen euro. Dat meldt de gespecialiseerde website CrowdfundingCijfers.nl, dat sinds 2011 de ontwikkeling van crowdfunding in Nederland in kaart brengt.

Bij crowdfunding legt een groep mensen ieder een relatief klein bedrag in om een project of onderneming te financieren. De krimp vorig jaar werd volgens onderzoekers veroorzaakt doordat ondernemingen tijdens de eerste lockdown veel minder geld ophaalden dan een jaar eerder. In 2020 werden 12.764 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Het gemiddelde bedrag per project was 33.000 euro.

CrowdfundingCijfers.nl noemt het verder opvallend dat maatschappelijke projecten in diezelfde periode juist zo’n 50 procent meer geld ophaalden. Deze donaties van in totaal 23,9 miljoen euro waren onder meer bestemd voor corona-onderzoeksprojecten van academische ziekenhuizen. Maar ook ondernemers, kunstenaars en culturele organisaties maakten creatief gebruik van crowdfunding. De bijna 1000 creatieve projecten waren goed voor in totaal 11,5 miljoen euro.

Duurzame energieprojecten

Ruim de helft van het bedrag dat ondernemingen ophaalden was bestemd voor het financieren van vastgoed. Daarnaast zijn ook duurzame energieprojecten een belangrijke markt voor crowdfunding.

NLInvesteert was in 2020 de crowdfunding-marktleider. Via het platform werd meer dan 67 miljoen euro gefinancierd. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van de 30 miljoen euro in 2019.