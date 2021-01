Eerste vrachtwagens probleemloos door Eurotunnel

Bedrijven moeten nu in beide richtingen bepaalde formaliteiten doorlopen en goederen bij de Franse douane aangeven. Daarbij is ook een registratie vooraf verplicht. Op basis van deze verklaringen en een risicoanalyse die tijdens de overtocht wordt uitgevoerd, krijgen de vervoerders groen licht om hun route te vervolgen of moeten stoppen om extra controles te ondergaan.

Britse en Europese bedrijven hadden eerder gewaarschuwd voor chaos aan de grens vanwege het vele papierwerk, die een soepele handelsstroom van jaarlijks bijna 1 biljoen euro dreigt te onderbreken. De directeur van Getlink liet enkele uren voordat de nieuwe regels ingingen weten dat het risico op chaos klein is. Er zullen volgens hem de komende dagen en weken wat aanpassingen nodig zijn.

De eerste vrachtauto’s die per veerboot worden in de loop van de ochtend in de haven van Calais verwacht. Voorzitter van de haven Jean-Marc Puissesseau zei op oudejaarsdag dat er drie jaar lang hard is gewerkt om de impact van de brexit op onder meer het afhandelen van vervoersstromen in de haven zo beperkt mogelijk te houden.

Circa 70 procent van de handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie verloopt via de Franse havens van Calais en Duinkerken. Gemiddeld passeren 60.000 passagiers en 12.000 vrachtwagens per dag deze havens.