Chinese telecombedrijven worden van beurs New York gehaald

De beursuitbater van New York NYSE gaat de noteringen van die Chinese telecombedrijven beëindigen. Dat doet de beursexploitant op last van de regering-Trump die vorige maand Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven verbood die volgens Washington worden gecontroleerd of eigendom zijn van het leger in China.

De handel in China Mobile, China Telecom en China Unicom Hong Kong zal tussen 7 en 11 januari worden opgeschort. Daarbij is het proces gestart om de noteringen van de bedrijven te schrappen, aldus een verklaring van NYSE. De drie bedrijven hebben allen ook een notering in Hongkong.

Het uitvoeringsbesluit van november van de Amerikaanse president Donald Trump heeft gevolgen voor enkele van China’s grootste bedrijven. In het kort komt het erop neer dat Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven die eigendom zijn van of gecontroleerd worden door het leger zijn uitgesloten. Daarmee wil Washington druk uitoefenen op Peking over wat het beschouwt als misbruik van handelspraktijken.

Zwarte lijst

Het bevel verbood Amerikaanse investeerders om aandelen te kopen en te verkopen van een reeks van Chinese bedrijven die door het Pentagon zijn aangewezen als bedrijven met militaire banden. Op de lijst staan nu 35 bedrijven, waaronder oliemaatschappij CNOOC en de grootste chipmaker van China, Semiconductor Manufacturing International.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigde de VS er op zijn beurt van dat het zijn militair-civiele integratiebeleid ‘valselijk heeft beschuldigd’ en heeft gezworen om de bedrijven van het land te beschermen. China dreigt ook met een eigen zwarte lijst van Amerikaanse bedrijven te komen in een reactie op eerdere acties van de regering-Trump.

Banden verslechterd

China Telecom ligt ook onder vuur van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC). De telecomwaakhond zei onlangs dat het begonnen was met het proces van het intrekken van de vergunning van het bedrijf om in de VS actief te zijn.

De banden tussen Washington en Peking zijn het afgelopen jaar steeds meer verslechterd. Dat komt enerzijds door de aanpak van de uitbraak van het coronavirus, maar ook door het opleggen van een nationale veiligheidswet in Hongkong door Peking en de oplopende spanningen in de Zuid-Chinese Zee.

Afzonderlijk van deze kwestie ondertekende Trump vorige maand een wet die Chinese bedrijven van de Amerikaanse beurzen zou bannen, tenzij ze zich aan de Amerikaanse boekhoudnormen houden.