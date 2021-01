Amerikaanse senator in quarantaine vlak voor cruciale verkiezing

Een Republikeinse senator die volgende week herkozen hoopt te worden in de Amerikaanse staat Georgia, gaat in zelfisolatie omdat hij mogelijk is blootgesteld aan het coronavirus. Dat kan gevolgen hebben voor zijn campagne in de laatste dagen voor de cruciale stembusgang, die kan bepalen welke partij het straks voor het zeggen heeft in de Senaat. Als de Republikeinen daar hun meerderheid behouden, kan het voor de aankomende president Joe Biden een stuk lastiger worden om zijn plannen goedgekeurd te krijgen.

De senator die nu in quarantaine gaat, David Perdue (71), heeft volgens zijn campagneteam contact gehad met iemand die positief is getest op het coronavirus. Perdue plaatste donderdag een foto van zichzelf en zijn echtgenote op Twitter. Hij schreef dat ze thuis blijven, zich ‘geweldig’ voelen en virtueel campagne gaan voeren.

Er hopen twee Republikeinse senatoren herkozen te worden in de staat: Perdue en Kelly Loeffler. Zij worden uitgedaagd door de Democraten Jon Ossoff en Raphael Warnock. Over de Senaatszetels kon in november al gestemd worden, maar toen kreeg geen enkele kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen. Daarom wordt op 5 januari een tweede verkiezingsronde gehouden.

Grote gevolgen

Georgia stond lange tijd bekend als een bolwerk van de Republikeinen. Toch won de Democraat Biden er bij de presidentsverkiezingen nipt van de Republikein Donald Trump. Die heeft aangekondigd komende maandag naar de staat te gaan om campagne te voeren voor zijn partijgenoten.

De Senaatsverkiezing in de staat wordt op de voet gevolgd omdat de uitslag grote gevolgen kan hebben. De Republikeinen van huidig president Donald Trump hebben al vijftig van de honderd zetels in de Senaat. Als ze een van de zetels veroveren in Georgia, zijn ze verzekerd van een meerderheid.

Als de Democraten beide zetels in handen krijgen, hebben zij het feitelijk voor het zeggen in de Senaat. Dat komt doordat de vicepresident, straks de Democrate Kamala Harris, ook de Senaatsvoorzitter is. Die brengt de beslissende stem uit als de stemmen staken.