Jaarwisseling Arnhemse wijk de Geitenkamp rustig verlopen

De jaarwisseling in Arnhem is rustig verlopen, zo stelt een woordvoerster van de veiligheidsregio Gelderland-Midden in de nacht van donderdag op vrijdag. Voorafgaand aan de jaarwisseling had burgemeester Ahmed Marcouch zes gebiedsverboden uitgedeeld voor de wijk de Geitenkamp. Het was eind november avondenlang onrustig in de wijk, door ernstige vuurwerkoverlast. Daarvoor zijn toen uiteindelijk meer dan twintig relschoppers opgepakt.