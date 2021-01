Apotheekmedewerker VS gearresteerd na verpesten coronavaccins

Een voormalig medewerker van een ziekenhuisapotheek in Grafton in de Amerikaans staat Wisconsin, is donderdag gearresteerd op verdenking van het moedwillig onbruikbaar maken van zo’n 500 coronavaccins. De verdachte had de vaccins uit de vriezer gehaald zodat ze zouden bederven.

De man, die werkzaam was bij de ziekenhuisapotheek in het Aurora Medisch Centrum in Grafton is eerder deze week ontslagen toen 57 flesjes buiten de vriezer werden gevonden. Iedere fles bevat 10 doses van het vaccin. Zo’n 60 doses waren bij personen toegediend voordat ziekenhuismedewerkers erachter kwamen dat het vaccin te lang buiten de vriezer was gebleven om nog werkzaam te zijn.

Farmaceut Moderna, de fabrikant van het vaccin, heeft het ziekenhuis verzekerd dat mensen die een injectie hebben gekregen met een dosis die buiten de vriezer was gelaten geen gezondheidsgevaar lopen. Het vaccin zal alleen geen bescherming beiden.

Zowel het ziekenhuis als de politie weet niet wat het motief van de dader is voor de sabotage.