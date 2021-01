Koning bezoekt hulpverleners en ziekenhuis

De koning heeft tijdens de nieuwjaarsnacht in Den Haag hulpverleners bezocht. Dat heeft de RVD na afloop van de bezoeken laten weten.

Willem-Alexander ging, samen met de Haagse burgemeester Jan van Zanen, de politiechef en de hoofdofficier van justitie, naar het regionaal crisiscentrum van de Veiligheidsregio Haaglanden, de gemeenschappelijke meldkamer, politiebureau Hoefkade en het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde.

Ze spraken met medewerkers van de meldkamer en van het regionaal crisiscentrum over hun werk tijdens de jaarwisseling, over het afhandelen van de meldingen en over het coördineren en aansturen van de inzet van de hulpdiensten. Bij het politiebureau sprak de koning met politieagenten en met schoonmakers die de hele avond en nacht op straat bezig zijn met het weghalen van eventueel brandgevaarlijk materiaal om zo incidenten en brandjes zoveel mogelijk te voorkomen.

In het Westeinde vertelden artsen en verpleegkundigen over hun ervaringen op oudejaarsavond en tijdens de nieuwjaarsnacht en over de verschillen met het werk tijdens andere nachten en eerdere jaarwisselingen. De koning ging ook kijken op de spoedeisende hulp.