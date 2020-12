Aftellen naar nieuwjaar met drone- en lasershow

Omdat Nederlanders in verband met het coronavirus is gevraagd zo weinig mogelijk de straat op te gaan en geen vuurwerk af te steken deze jaarwisseling, waren meerdere alternatieve aftelmomenten bedacht. Als alternatief voor de door corona afgelaste traditionele vuurwerkspektakels boden sommige gemeenten hun inwoners licht- of droneshows.

Vanuit de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA werd het Nationaal Aftelmoment uitgezonden. Het programma begon om 22.30 uur en was te zien bij AT5, regiozender NH, NPO Nieuws en via internet. Rotterdammers konden bij het aftellen naar het nieuwe jaar thuis een film van een droneshow bekijken. De gemeente Rotterdam nam de film de afgelopen weken op meerdere avonden in het geheim in de stad op. De film gaat over een jong en sprookjesachtig figuur met een trompet. De muziek bij de film wordt gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

Maar ook elders in het land werden licht- en lasershows uitgevoerd, zoals in onder meer Barneveld en Enschede. Zo werd vanaf de Alphatoren (101 meter hoog) in Enschede een lichtspel van licht- en laserstralen over de stad geworpen waarvan - bij helder weer - alle 160.000 inwoners konden genieten. De lichten branden tot 01.30 uur. Barneveld had een grote lasershow van een uur voorbereid, die "vanuit uw eigen huis" om middernacht losbarstte.