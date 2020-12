Trump prijst historische successen van zijn regering

President Trump is eerder dan voorzien teruggekeerd in de hoofdstad Washington om zijn politieke achterhoedegevecht te voeren. Hij beklemtoonde dat de Amerikanen zich moeten realiseren wat is bereikt door zijn regering, met name op het gebied van het herstel van de economie en de bestrijding van het coronavirus. De economische vooruitgang die onder zijn regering werd gerealiseerd is voor een belangrijk deel weggevaagd door het virus.

Hij had zelf het coronavirus in oktober en zei dat onder zijn regering in een recordtempo een vaccin is ontwikkeld. Hij werd in het afgelopen jaar zwaar bekritiseerd, omdat hij het virus niet serieus zou hebben genomen. Het land is met circa duizend overleden coronapatiënten per miljoen inwoners relatief zwaar getroffen. In het land van meer dan 330 miljoen inwoners zijn al meer dan 250 miljoen coronatests uitgevoerd en 20 miljoen besmettingen vastgesteld. Volgens de gezondheidsautoriteiten zijn 350.000 patiënten aan het virus bezweken.

Trump zou oud en nieuw in Mar-a-Lago in Florida vieren, maar vertrok plots naar Washington. Daar is hij onder meer verwikkeld in conflicten over de defensiebegroting, de hoogte van steunmaatregelen en in wederom opgelopen spanningen met Iran.