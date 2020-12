Ruim 7 miljoen loten verkocht voor oudejaarstrekking

‘Mensen die dit jaar wilden meespelen met de Staatsloterij oudejaarstrekking konden vanwege de lockdown niet altijd terecht bij hun vaste verkooppunt en zijn op zoek gegaan naar alternatieven”, laat een woordvoerster weten. ‘Zo zien we dat er meer oudejaarsloten via de website en app van Staatsloterij zijn gekocht en dat ook bij de verkooppunten die open waren, zoals de meeste supermarkten, drogisterijen en tankstations meer loten zijn gekocht.’

Donderdag had de Staatsloterij enige tijd last van een technische storing waardoor het moeilijker was om een oudejaarslot te kopen. De oudejaarstrekking is later donderdag. De hoofdprijs staat op 30 miljoen euro.