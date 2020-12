Johnson: Verenigd Koninkrijk wordt wetenschappelijke supermacht

In zijn boodschap aan de Britten zei de premier dat hij de nieuwe mogelijkheden die brexit biedt, wil gebruiken om pionierswerk te verrichten op het gebied van biowetenschappen, kunstmatige intelligentie en batterij- en windenergietechnologie. Daarbij moeten miljoenen hooggekwalificeerde banen worden gecreëerd.

‘Dit is een geweldig moment voor dit land,’ zei Johnson in de toespraak vanuit zijn kantoor. ‘We hebben onze vrijheid in handen en het is aan ons om er het beste van te maken.’

In de komende maanden heeft Johnson’s regering zijn handen vol aan een andere kwestie, het indammen van de coronapandemie. Op donderdag werd in het Verenigd Koninkrijk een recordaantal van 55.892 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, met daarbij nog eens 964 sterfgevallen. Volgens ministers gaat de pandemie een ‘uiterst gevaarlijke fase’ in.

‘We weten dat we nog weken en maanden een harde strijd moeten leveren, omdat we te maken hebben met een nieuwe variant van de ziekte die een nieuwe waakzaamheid vereist,’ zei Johnson. ‘Maar als de zon morgen in 2021 opkomt, hebben we de zekerheid van die vaccins, die door pionierswerk in het Verenigd Koninkrijk zijn vervaardigd.’ Johnson wees er verder op dat het land nu vrij is om dingen anders, en indien nodig beter, te doen dan ‘onze vrienden in de EU”.