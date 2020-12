Duitsland registreert 32.500 inentingen op oudejaarsdag

In Duitsland zijn op oudejaarsdag meer dan 32.500 vaccinaties geregistreerd in de strijd tegen Covid-19. Dit brengt het totaal aantal vaccinaties volgens de gezondheidsautoriteiten van het land van 83 miljoen inwoners op circa 130.000. Bijna de helft van de mensen die zijn ingeënt, woont in verzorgingstehuizen en bijna een kwart van het totaal is ouder dan 80 jaar. Ruim de helft van de gevaccineerden werkt in de gezondheidszorg.