AOb: Neem zorgen over terugkeer naar scholen serieus

Ook lessen voor examenleerlingen en de schoolexamens voor leerlingen in het voorexamenjaar worden voortgezet. ‘Er is veel onrust door de stijging van het aantal besmettingen, de nieuwe variant, of er nog plaats is in de ziekenhuizen en de onduidelijkheid hierover”, aldus AOb-bestuurder Jelmer Evers.

De AOb heeft donderdag overleg gevoerd met onderwijsminister Arie Slob en de zorgen die er leven over de veiligheid volgens eigen zeggen nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. ‘Het kabinet heeft besloten dat leerlingen in het praktijkonderwijs en eindexamenleerlingen wel gewoon les op school krijgen, maar het is daar soms fysiek niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Lesgeven in volle klassen kan in deze tijd niet”, zegt Evers.

Op sommige plaatsen gaan de groepen 8 toch ook gewoon open, aldus Evers. ‘Op een aantal scholen wordt er in goed overleg gekozen voor halve klassen en kan het personeel aangeven om toch thuis te werken en online onderwijs te geven, maar dat is niet overal zo.’