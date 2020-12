Amerikaanse drankheffing valt niet in de smaak bij producenten EU

Vanaf 12 januari geldt voor bepaalde gedestilleerde dranken uit de EU, zoals niet-mousserende wijnen, cognacs en andere brandewijnen uit Frankrijk en Duitsland, een invoertarief van 25 procent. De nieuwe tarieven volgen op de eerdere invoering van een tarief van 25 procent voor whisky’s uit Noord-Ierland en Schotland, likeuren en ander drankjes uit Duitsland, Ierland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

De maatregelen komen voort uit de voortslepende ruzie tussen Europa en de Verenigde Staten over staatssteun aan hun luchtvaartsector. Washington beschuldigde Europese landen ervan de Europese vliegtuigmaker Airbus stiekem te hebben ondersteund met gunstige leningen. De EU vindt op haar beurt dat het Amerikaanse Boeing werd geholpen met voordelige belastingregels. In een reactie op het geschil werden over en weer extra handelstarieven ingesteld. Die kregen weer de goedkeuring van Wereldhandelsorganisatie WHO.

Snelle afhandeling

spiritsEurope roept op tot een snelle afschaffing van alle trans-Atlantische tarieven voor gedistilleerde dranken en een terugkeer naar een ‘zero-for-zero”-situatie. ‘Als we doorgaan met het meeslepen van niet-verwante sectoren zoals de onze in dit langdurige geschil, leidt dat alleen maar tot extra economische schade”, aldus de belangenbehartiger.

Een aantal Amerikaanse drankenmakers zijn ook ‘slachtoffer’ van niet-gerelateerde handelsgeschillen. Naast de vliegtuigkwestie speelt nog een afzonderlijke kwestie tussen de machtsblokken over staal en aluminium. In het kader van dat laatste heeft de EU in juni 2018 een tarief van 25 procent opgelegd aan Bourbon en andere Amerikaanse whisky-importen. Die maatregel heeft volgens spiritsEurope geleid tot een daling van de Amerikaanse whisky-export naar de EU van 41 procent.