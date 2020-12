Herstel en een sociaal Europa centraal bij EU-voorzitter Portugal

Het herstel van de coronacrisis in de EU en een sociaal Europa staan bovenaan de to-do-list van de Portugese premier António Costa. Vanaf 1 januari is zijn land zes maanden lang EU-voorzitter en dat betekent dat de regering van de sociaaldemocraat haar stempel op de Europese beleidsagenda kan zetten.

Portugal neemt het stokje van het elk half jaar wisselende EU-voorzitterschap op 1 januari over van Duitsland. Het is de vierde keer dat Lissabon aan de touwtjes zal trekken sinds het land in 1986 toetrad tot de Europese Unie, dus helemaal groen is het niet. Maar na het strak geleide, merendeels succesvolle voorzitterschap van bondskanselier Angela Merkel, blijft het een uitdaging om de 27 de weg te leiden.

Lichtpuntje is dat de verdeeldheid tussen Noord- en Zuid-Europa door de coronacrisis is verminderd, zei Costa tijdens een gesprek met een aantal internationale media waaronder het ANP. Alle EU-landen zitten, anders dan tijdens de financiële crisis, in hetzelfde schuitje en ze erkennen dat een gezamenlijk antwoord op de pandemie nodig is. Begin dit jaar nog haalde Costa zwaar uit naar de Nederlandse regering, die zich met haar aanvankelijke verzet tegen Europese noodhulp en een snel besluit over de nieuwe meerjarenbegroting de woede van de zuidelijke landen op de hals haalde.

Nationale herstelplannen

Tijdens het Portugese voorzitterschap komen naar verwachting de eerste nationale herstelplannen van lidstaten op tafel, waarvoor ze steun kunnen krijgen uit het nieuwe coronaherstelfonds van 672 miljard euro. ‘De lidstaten moeten projecten indienen om de economie weerbaarder te maken en een groene en digitale omslag te realiseren”, aldus Costa. Die plannen moeten ook worden goedgekeurd door de ministers van Financiën.

Digitalisering en verduurzaming zijn de komende jaren speerpunten van het Europees beleid. Maar ook migratie en asiel, de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk en met de Verenigde Staten.

Costa, die een Frans-Indiase vader heeft, wil ook graag een informele bijeenkomst in Portugal organiseren van de EU-leiders met de premier van India, Narendra Modi.