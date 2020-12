Rustig begin Wall Street op laatste dag 2020

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine uitslagen aan de laatste sessie van het bewogen jaar 2020 begonnen. Beleggers verwerkten onder meer de laatste cijfers over WW-aanvragen. Bij de bedrijven stond techconcern Apple in de schijnwerpers. Het bedrijf verwijderde 39.000 games uit zijn Chinese appstore vanwege een deadline voor game-ontwikkelaars om een vergunning te regelen bij de Chinese autoriteiten.