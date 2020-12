Andere kant van de wereld begint 2021 met coronaregels

In Australië begon 2021 om 14.00 uur Nederlandse tijd, Nieuw-Zeeland was al twee uur eerder aan de beurt. Omdat in Nieuw-Zeeland op dit moment geen sprake is van een grote corona-uitbraak, konden festiviteiten gewoon doorgaan.

Dat was in Australië anders. Straten in Sydney moesten leeg blijven en het wereldberoemde vuurwerk was vanuit huis volgen. Wie zich toch in de haven vertoonde om vanuit daar het vuurwerk te bekijken, riskeerde een boete van 1000 Australische dollar, ongeveer 630 euro.

Taiwan

De vuurwerkshow in Taiwan, vanaf het 509 meter hoge gebouw Taipei 101, gaat gewoon door. Sommige evenementen zijn wel afgelast. Taiwan ontdekte woensdag de eerste besmetting met de nieuwe virusvariant, die voor het eerst werd vastgesteld in Groot-Brittannië. In Taipei werd het maximale aantal bezoekers bij een groot evenement daarom beperkt tot 40.000. Doorgaans verzamelen zich honderdduizenden mensen bij het stadhuis om van het vuurwerk te genieten.

In Vietnam gelden geen strengere regels voor de jaarwisseling. Feesten en de vuurwerkshow gaan door, al blijft het dragen van een mondkapje in de publieke ruimte verplicht. Singapore heeft de centrale vuurwerkshow wel afgelast. In plaats daarvan is op verschillende plekken in de stad vuurwerk te zien.

China

Festiviteiten in India gaan grotendeels niet door. In veel grote steden en verschillende provincies geldt een avondklok. Grootschalige samenkomsten zijn verboden en bars en restaurants blijven gesloten.

In China is de jaarlijkse lichtshow bij het hoogste gebouw in de hoofdstad Peking helemaal afgelast. In de stad Wuhan daarentegen, waar het coronavirus een jaar geleden werd ontdekt, komen duizenden mensen samen om af te tellen tot 2021.