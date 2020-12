Gewonde door vuurwerkbom in flat Alphen, flat ontruimd

Bij een ontploffing van een zware vuurwerkbom in een flat in Alphen aan den Rijn is een persoon gewond geraakt. Dat meldt de brandweer van veiligheidsregio Hollands Midden.

De eerste twee verdiepingen van de flat aan het Aidaplein zijn ontruimd. De politie onderzoekt of er nog meer vuurwerk ligt en er dus nog sprake is van ontploffingsgevaar. Voor de bewoners wordt opvang geregeld.

Volgens de brandweer lijkt het gebouw zelf nog stabiel. Wel is er veel schade.