Letten, Esten en Litouwers geven relatief meeste uit aan drank

Letland eindigde bovenaan met 4,8 procent van het totale consumptiebedrag van huishoudens dat naar alcohol ging. Daarna volgde Estland met 4,7 procent en Litouwen met 3,7 procent. De Grieken en Italianen stonden met 0,9 procent onderaan de lijst. Nederland kwam daar net boven uit, met 1,1 procent.

In totaal gaven Europese huishoudens vorig jaar 117 miljard euro uit aan alcohol. Dat is 1,6 procent van het totaal aantal euro’s dat aan consumptie opging. Drank gekocht in hotels en restaurants is niet meegenomen in de berekeningen.

Uitgaven afgelopen tien jaar

Eurostat berekende ook de uitgaven aan alcohol over de afgelopen tien jaar, tussen 2009 en 2019. Daaruit concludeert het statistiekbureau dat in totaal in 13 landen het gemiddelde bedrag dat huishoudens aan drank uitgaven daalde. In een van de landen die nu de lijst aanvoert, Litouwen, ging in 2009 nog 5,5 procent van het totale consumptiebedrag naar drank. Ook in Letland, Bulgarije en Estland was sprake van een vrije sterke afname.

In zeven lidstaten stegen de uitgaven van huishoudens aan alcohol juist, met Roemenië en Portugal als koplopers. In Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Slovenië en Nederland bleven de uitgaven aan alcohol in tien jaar tijd min of meer stabiel.