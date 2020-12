Grootste seriemoordenaar VS overleden

De grootste seriemoordenaar uit de Amerikaanse geschiedenis is woensdag overleden. Samuel Little (80) kreeg in 2014 levenslang voor drie moorden, maar bekende later 93 mensen om het leven te hebben gebracht. De FBI heeft vastgesteld dat 50 van de 93 bekentenissen kloppen en noemt ze allemaal geloofwaardig.

Volgens de gevangenisautoriteiten van Californië stierf Little woensdag in een ziekenhuis, een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt.

Na een aanklacht voor drugsdelicten wezen DNA-sporen uit dat Little eind jaren 80 drie vrouwen in Los Angeles had vermoord. Na zijn veroordeling begon hij een groot aantal andere moorden te bekennen die hij tussen 1970 en 2005 had gepleegd.

Zijn slachtoffers waren meestal jonge zwarte vrouwen die vaak werkten als prostituee of verslaafd waren. Hun dood werd vaak toegeschreven aan een overdosis of andere oorzaken. Sommige lichamen werden nooit gevonden.