Vader premier Johnson wil Fransman worden

Stanley Johnson, die in het Britse brexitreferendum van 2016 tegen vertrek uit de Europese Unie stemde, wil zijn banden met de EU in stand houden door Fransman te worden. Zijn moeder werd in Frankrijk geboren en hij heeft meerdere Franse voorouders. ‘Dus voor mij gaat het om terugvragen wat ik al heb”, zei Johnson senior in het Frans. ‘Ik zal beslist altijd een Europeaan blijven. Je kunt tegen Britten niet zeggen dat ze geen Europeanen zijn. Het is belangrijk om een band met de Europese Unie te hebben.’

Zijn zoon Boris was het gezicht van de campagne in 2016 om de EU te verlaten omdat een soeverein Verenigd Koninkrijk daar veel baat bij zou hebben. Toen het Britse parlement woensdag instemde met het op het laatste moment gesloten handelsakkoord met de EU, sprak de premier verzoenende woorden aan het adres van Europa. ‘Dit is niet het einde van Groot-Brittannië als Europees land. We zijn op vele manieren de typisch Europese beschaving en zullen dat ook blijven.’