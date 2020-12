Weer geen winst voor Trump-golfbaan in Schotland

De Trump-golfbaan in Schotland heeft ook vorig jaar geen winst gemaakt. Het verlies bedroeg volgens exploitant Trump International Golf Club Scotland Ltd. (TIGCS) 1,1 miljoen pond, omgerekend zo’n 1,2 miljoen euro.

Het komt niet als een verrassing dat de golfbaan bij Aberdeen rode cijfers noteert. Dat is sinds de opening in 2012 nooit anders geweest. De exploitant zegt dat de omzet met 18 procent steeg, maar dat ook meer kosten gemaakt moesten worden. Omdat meer mensen lid wilden worden, zou zijn geïnvesteerd in het uitbreiden van de faciliteiten.

Het bedrijf heeft de financiële cijfers voor 2020 niet vrijgegeven. De golfbaan moest het afgelopen jaar enige tijd dicht vanwege de coronapandemie. Ook moest het aantal klanten worden beperkt om verspreiding van het virus te voorkomen.

Donald Trump, die voor zijn presidentschap naam maakte als vastgoedmagnaat en tv-persoonlijkheid, staat bekend als een groot liefhebber van golf. Hij slaat zelf regelmatig een balletje. Trump stond onder meer op de golfbaan op de dag dat Amerikaanse media besloten zijn rivaal Joe Biden aan te wijzen als winnaar van de presidentsverkiezingen.