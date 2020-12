Geen feestje rond Postcodekanjer vanwege corona

Op 1 januari 2021 vindt onder toezicht van de notaris de trekking plaats op alle loten die in december 2020 meespelen. Zoals gebruikelijk maakt de loterij kort na de trekking bekend waar alle prijzen gevallen zijn, alleen de bekendmaking van de winnende postcode van de PostcodeKanjer schuift op naar een later tijdstip.

Om toch zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de wens te weten waar de miljoenen verdeeld worden, maakt de loterij op 1 januari wel bekend in welke provincie of streek de winnaars van de PostcodeKanjer wonen. Afhankelijk van de overheidsmaatregelen in de bestrijding van het virus verwacht zij later in januari te kunnen laten weten in welke buurt de prijs is gevallen.