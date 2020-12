Elf militairen aan de slag bij verpleeginstelling in Enschede

Een bestuurder van Liberein deed woensdag in dagblad Tubantia zijn beklag over de mensen die worden gestuurd. Slechts een deel van hen is medisch geschoold, aldus Dick Ten Brinke. Defensie erkent dat van de elf militairen, er maar vier een BIG-registratie hebben. Dat is het register waar dertien medische beroepsgroepen, waaronder verpleegkundigen, zich in moeten registreren.

Maar, zegt een woordvoerder, de anderen kunnen wel bepaalde, simpele medische handelingen uitvoeren. Een deel van hen heeft een medische mbo 3-opleiding gevolgd. De rest heeft een interne opleiding bij Defensie gevolgd en zijn zogenoemde gewondenverzorgers. Zij kunnen hand- en spandiensten verrichten en zo verpleegkundigen assisteren.

Eerder deze week werd ook al in zorginstellingen in Groningen en Gelderland defensiepersoneel ingezet. Uit deze regio’s klonken de afgelopen week de meest urgente roepen om hulp. Ook in die instellingen wordt een mix van mensen ingezet zoals in Enschede.