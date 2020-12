Jaren worden door klimaatverandering warmer

Door klimaatverandering worden jaren steeds warmer. Dat heeft Weeronline becijferd bij het opstellen van ‘de nieuwe normaal’: de gemiddelden in de klimaatperiode 1991-2020. In vergelijking met de klimaatperiode 1951-1980 is het jaar gemiddeld 1,3 graden warmer geworden.

De normale gemiddelde jaartemperatuur in het nieuwe klimaat is 10,6 graden. In de periode 1951-1980 bedroeg deze nog 9,3 graden. In vergelijking met de vorige klimaatperiode 1981-2010 is het 0,4 graden opgewarmd. Ook de nachten zijn warmer: van 5,3 graden in de periode 1951-1980 tot 6,3 graden nu.

Het aantal vorstdagen is sterk afgenomen van 67 naar 53 dagen. Het aantal dagen met matige vorst, waarbij de minimumtemperatuur beneden de -5 graden ligt, daalde van veertien naar tien. Ook ‘s nachts vriest het minder streng. Sinds 1951-1980 is het aantal nachten waarop het harder dan -10 graden vroor gedaald van vier naar een. Het aantal ijsdagen met temperaturen het gehele etmaal onder nul is afgenomen van elf naar zes.

Nieuwe klimaat

In de klimaatperiode 1951-1980 werd het op 69 dagen 20 graden of meer. In de nieuwe normaal is dit het geval op 93 dagen per jaar. Ook zijn er nu 28 dagen tropische dagen, waarop het kwik stijgt naar 25 graden of meer. Gemiddeld gezien is 5 tropische dagen in een jaar heel normaal.

In het nieuwe klimaat schijnt de zon 1767 uur, tegen 1484 in de klimaatperiode 1961-1990. Gemiddeld valt over het land in de nieuwe normaal 852 millimeter neerslag. In de vorige klimaatnormaal was dat nog 838 millimeter en in de periode 1951-1980 viel er gemiddeld over Nederland 767 millimeter.