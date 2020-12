AEX begint lager aan verkorte oudejaarssessie

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag lager begonnen aan de verkorte handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters openden in het rood. De aanhoudende sterke stijging van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen zorgde voor terughoudendheid. Beleggers namen verder weinig risico op de laatste dag van het jaar, dat gedomineerd werd door de coronacrisis. Dankzij de enorme steunpakketten van centrale banken en overheden, en de uitrol van de eerste coronavaccins, wisten de beurzen zich sterk te herstellen van de dieptepunten in maart.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent in de min op 625,37 punten. De hoofdindex stevent af op een winst in 2020 van ruim 3 procent en is ten opzichte van het dieptepunt van de coronacrisis in maart met zo’n 60 procent gestegen. In 2019 won de AEX bijna 24 procent. De MidKap verloor 0,2 procent tot 935,03 punten. In Parijs daalde de CAC40-index 0,5 procent. De Duitse beurs is gesloten vanwege de viering van Nieuwjaar.

De Londense FTSE-index zakte 1,6 procent, na de flinke opmars in de afgelopen dagen. Het Britse Hogerhuis heeft akkoord gegeven voor de handelsovereenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie die vorige week na lang onderhandelen werd gesloten. Eerder stemde het Lagerhuis al met grote meerderheid in met de brexitdeal.

Op de Euronext-markten in Amsterdam, Brussel en Parijs kan donderdag tot 14.00 uur worden gehandeld. Ook de beurzen in Londen en Madrid houden op oudejaarsdag een verkorte handelssessie. Op vrijdag 1 januari zijn alle Europese financiële markten gesloten.