Groeiende bezorgdheid in VS om ‘Britse variant’ coronavirus

De verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus zorgt in de Verenigde Staten voor grote bezorgdheid onder experts. Die extra besmettelijke variant is inmiddels opgedoken in twee staten: Californië en Colorado. Het vaccineren van Amerikanen verloopt ondertussen minder voortvarend dan was gehoopt.

Experts waarschuwen dat de nieuwe variant, die voor het eerst is vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk, het nog noodzakelijker maakt dat mensen op grote schaal worden ingeënt. De autoriteiten hebben echter toegegeven dat tot dusver veel minder mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus dan eigenlijk de bedoeling was.

The New York Times bericht dat de teller afgelopen maandagochtend op 2,1 miljoen gevaccineerde mensen stond. Zij hadden een eerste dosis gehad. ‘We erkennen dat dit cijfer lager is dan waar we op hadden gehoopt”, aldus een wetenschappelijk adviseur van ‘Operatie Warp Speed’, dat gaat over de ontwikkeling en distributie van vaccins. Het streven was om deze maand 20 miljoen mensen te vaccineren.

Ook op andere plaatsen

Wetenschappers schatten volgens de krant dat onder de huidige omstandigheden minstens 2 miljoen mensen per week ingeënt moeten worden om te voorkomen dat het zorgsysteem de druk straks niet meer aankan. Er wordt gevreesd dat verdere verspreiding van de Britse coronavariant kan leiden tot nog meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Die variant is inmiddels ontdekt bij een 30-jarige man in San Diego County (Californië). Die zou de VS niet hebben verlaten en moet dus in zijn eigen land besmet zijn geraakt. In Colorado raakte een militair van de Nationale Garde besmet die actief was bij een verpleeghuis in de plaats Simla.

‘Er is geen enkele reden om aan te nemen dat die gemeenschap op enige wijze bijzonder is”, zei een epidemioloog in de krant. ‘Het is volstrekt redelijk om aan te nemen dat het ook op veel andere plaatsen is. We hebben er alleen nog niet naar gezocht.’