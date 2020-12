Senator wil bezwaar maken bij goedkeuring overwinning Biden

Een Republikeinse senator heeft aangekondigd bezwaar te zullen maken als het Amerikaanse Congres de uitslag van de presidentsverkiezing moet goedkeuren. Dat is normaliter een formaliteit, maar als klachten worden ingediend kan dat volgens Amerikaanse media leiden tot een urenlang debat waarbij ook gestemd moet worden.

Het Congres, dat bestaat uit het Huis van Afgevaardigden en de Senaat, moet op 6 januari de stemmen van het kiescollege tellen. Daarna wordt vastgesteld dat de Democraat Joe Biden de verkiezingen heeft gewonnen. De huidige president Donald Trump, een Republikein, heeft zijn nederlaag nog niet toegegeven en houdt vol dat is gefraudeerd. Pogingen om dat voor de rechter aan te tonen, mislukten.

Republikein Josh Hawley heeft nu als eerste senator aangekondigd te zullen dwarsliggen in het Congres. Hij doet dat volgens een verklaring namens de ‘miljoenen kiezers die zich zorgen maken over de integriteit van de verkiezingen”. Ook partijgenoten van Hawley in het Huis van Afgevaardigden hebben aangekondigd te zullen protesteren.

Mitch McConnell

Die klagers brengen de top van hun partij in een lastig parket. De Republikeinse fractievoorzitter in de Senaat Mitch McConnell zou zijn partijgenoten achter gesloten deuren hebben gevraagd zich niet te verzetten bij de goedkeuring van de verkiezingsuitslag.

McConnell zit naar verluidt niet te wachten op een openbaar spektakel dat voor nog meer verdeeldheid kan zorgen binnen zijn partij. Republikeinen moeten dan besluiten of ze de uitslag van de verkiezingen willen verdedigen of de Trump willen laten zien hoe loyaal ze zijn.

Kleine kans

De kans dat Trump-aanhangers in het Congres de uitkomst van de verkiezingen alsnog kunnen beïnvloeden, wordt als uitermate klein gezien. De Republikeinse senator Susan Collins reageerde dan ook geërgerd op het initiatief van haar partijgenoot Hawley.

Collins wees erop dat de klachten over vermeende verkiezingsfraude al zijn verworpen voor de rechter. ‘Ik vraag me af waarom hij dit doet”, zei ze volgens Politico over Hawley. Senator Collins benadrukte dat ze zelf ‘absoluut’ zal instemmen met het goedkeuren van de verkiezingsuitslag, tenzij ze wordt geconfronteerd ‘met een heel onverwachte onthulling”.